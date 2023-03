Wille skickade Borås ur tvåan: ”Det var det vi ville”

Fröjereds IF hade inget att spela för, Borås hade allt. Ändå såg FIF ut att ha avgjort matchen och skickat ut Borås ur tvåan när Samuel Dahlström styrde in 4–2 i mitten av den tredje perioden. Borås hittade en väg tillbaka och såg till att ta matchen till förlängning efter ett sent kvitteringsmål.