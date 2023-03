Gröna avdrag nästan dubblades i Tidaholm

Privatpersonernas investeringar i solceller ökade med 103 procent till 6,6 miljarder kronor under 2022 i hela Sverige. Av det totala beviljade avdraget är även solceller störst då 1,8 miljarder kronor tilldelats vid installation av solceller under de två första åren sen avdraget infördes. Det kan jämföras med de 500 miljoner kronor som tilldelats småhusägarna för batteriinstallation (lagring).

Nationellt har investeringarna i solceller, batterier och laddstolpar under 2021–2022 uppgått till cirka 14 miljarder kronor. Av dessa har småhusägarna stått för cirka 10 miljarder tack vare det gröna avdraget. Avdraget gäller för installation av solceller, laddningspunkter och energilagring (batteri).

Den som ser sig omkring i Tidaholm märker att det blir allt vanligare med solceller på taken.

– Vi ser tydligt att det gröna avdraget gör stor samhällsnytta men det kan fortfarande förbättras. Vi vill till exempel att man också bör kunna få grönt avdrag för solfångare som ger varmvatten och för batteri även om man inte planerar att skaffa solceller. Med batteri kan du till exempel sälja stödtjänster till Svenska Kraftnät och därmed avlasta elnätet, vilket vi alla borde sträva efter, säger Anna Werner.

Det är inte bara beloppen som har blivit större. Antalet privatpersoner som investerar i den gröna energiomställningen med grönt avdrag har även ökat rejält under de två åren. För installation av solceller har antalet privatpersoner som beviljats avdrag ökat med 170 procent. Motsvarande siffra för installation av batterier har ökat med 540 procent, från 2 200 personer (2021) till 14 100 (2022).

Bland kommunerna är det Gnesta, Habo, Trosa, Mörbylånga och Borgholms kommun som är i toppen vad gäller beviljat avdrag per invånare. Den kommun som har haft den överlägset största ökningen är Mörbylånga, som under 2022 hade ett belopp på 903 kr i avdrag per invånare – en ökning med 393 procent. Bland länen är det istället Halland, Blekinge och Kalmar som toppar listan. Hela sammanställningen över det gröna avdraget hittar du här.