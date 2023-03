Han flyttade till Tidaholm från Brandstorp för 50 år sedan och via en släkting blev han engagerad i dåvarande IF Sisu som sedermera blev SOK Sisu Tidaholm och har under sitt mångåriga ideella engagemang innehaft ett flertal styrelseuppdrag bland annat som ordförande i olika omgångar.

Stipendiaten var också engagerad i organisationsstaben för Femdagars i orientering som ägde rum i Skövdeområdet 2002.

För två år sedan blev Kurt Rundqvist ideella arbete uppmärksammat då han, tillsammans med parhästen Harry Brandqvist, fick motta Västergötlands Orienteringsförbunds högsta utmärkelse i form av förtjänsttecknet i guld

Det är med andra ord en välförtjänt lokal idrottsprofil som nu också kan räkna in Odd Fellows stipendium i meritlistan.

Kurt Rundqvist fyller inom kort 80 år och innehar nu uppdraget som ordförande i SOK Sisu.

– Men när jag fyller 80 kommer jag att dra mig tillbaka och lämna mina uppdrag och njuta av de många minnen och positiva upplevelser som mitt halvsekellånga engagemang inom orienteringssporten gett mig.

Per-Erik Vrang