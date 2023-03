Malmgren om kritiken från Idrottshistoriska: ”Lovade att försöka”

Tidaholms Idrottshistoriska förening har sin verksamhet i Idrottshallens källare. Hallytan ovanför disponerar numera Tidaholms Gymnastiksällskap. TGS har under årtionden kämpat för att få en egen lokal som är anpassad för artistisk gymnastik. Och där ingår, bland annat, en hoppgrop för att under säkra former kunna träna hopp.