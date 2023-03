Våryra och våffeldag: ”En härlig start på våren”

På ”Våffeldag och Våryra” säljer Tidaholmsbygdens hästklubb våfflor där överskottet går till Barncancerfonden. ICA Kvantum sponsrar med våffelsmet och tillbehör. Insamling till Barncancerfonden sker även via Spin of Hope på Hälsocenter samt via insamling i butikerna och via QR-kod.