För 50 år sen: Nytt barndaghem för halv miljon kronor

Moderaterna satsar på gemensam lista

I onsdags hade Moderata samlingspartiets avdelningar i Tidaholm, Hökensås och Dimbo kommuner samt Fröjereds församling nominerings- och årsmöte i Sparbankens sammanträdeslokal. Vad det gäller nomineringen av kandidaterna till 1973 års kommunalval, beslutade partiet att enbart gå fram med en lista för att på så sätt få en bättre samling.

När det var dags för årsmöte med kretsen, omvaldes styrelsen över hela linjen, vilket betyder att Lars Hjertén sitter kvar som ordförande. Styrelsen i sin helhet ser ut på följande sätt:

Ordf Lars Hjertén, v ordf Irma Pettersson, övriga i styrelsen är Claes Hårleman, Halden Thunberg, Owe Wallander, Märta Håfvenström och Lennart Johansson.

Mullsjöelever vill ej till TIDAHOLM

Skolstyrelsen i Mullsjö har besvärat sig över länsskolnämndens i Skaraborgs län beslut att eleverna från Mullsjö skall gå i gymnasieskolorna i Falköping eller Tidaholm. Endast i de fall då linjer inte finns i dessa orter, skall eleverna kunna läsa i Jönköping.

Enligt skolstyrelsen är detta inte ett bra beslut då resmöjligheterna till Falköping och Tidaholm är sämre än till Jönköping.

Tidaholmsgrupp till länsfinal

Tidaholmare fortsätter att skörda lagrar i Skaraborgs-Talangen. Vid tävlingar i Hjo i tisdags gick således sång- och instrumentalgruppen Ett dussin vidare till länsfinalen i morgon.

Ett dussin består av tolv ungdomar från Centralskolan under Sven Gustavssons ledning. De framträdde med två nummer, You are my sunshine och Yesterday, och inte minst för ledaren Sven Gustafsson som redan i fjol förde fram SVEN-SKA RÖSTER till de okändas revy på Liseberg i motsvarande tävling.

Lorna Moon Bergman (prao)