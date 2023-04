Fakta

Kläder: Du lämnar in de plagg som du vill byta bort. För varje plagg du lämnar får du en biljett, max tio stycken. Du kan alltså donera hur många plagg, skor och accessoarer du vill, men kan få max 10 biljetter. Du väljer sedan själv fritt vilka nya plagg du vill ta med dig.

Vad kan jag lämna? Kläder för unga och för vuxna – från ca 10 år (stl 134) och upp till XXXXL.

Kläderna ska vara hela och rena. Ej badkläder eller underkläder.

Inlämning: Lämnas den 22 april. eller i förväg den 17-21 april under bibliotekets öppethållande.

Böcker: Under dagen kan du lämna in böcker som du vill byta bort. Redan vid starten finns flera hundra begagnade böcker, tidningar och annat från biblioteket att välja på. Att inte byta utan enbart hämta böcker och tidningar går också bra.