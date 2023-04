När den ljusa delen av dygnet blir längre och längre och våren står för dörren är ett av de säkraste vårtecknen att få komma in i Biblos vackra stora sal och få lyssna på härlig blåsmusik.

Temat för konserten är kort och gott ”Filmmusik”. Musikkåren bjuder på ett rikt varierat program med flera kända titlar från film- och tv-världen av vilka kan nämnas: ”SF-journalen”. ”Adagio” från Brassed off, ”How the West was won” från Macahans, ”Albert och Herbert”, ”Colonel Bogey”, ”Superman”, ”1939” och ”Raiders march” med flera