Spelklart för Giffcupen – 144 lag tävlar under första helgen

Under den kommande helgen spelar 13- och 14-åringar nio mot nio i Giffcupen. Just nio mot nio-klasserna är de enda som spelas under den första helgen. Totalt kommer 16 planer användas. Sju av dessa är TG&IF:s egna, Ulvesborg och Nyborg. Övriga spelplatser är Landbyvallen i Norra Fågelås, Sportvallen i Stenstorp, Björkvallen i Vreten, Biksborg i Borgunda samt konstgräsplanen på Tidavallen.