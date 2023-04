Stenhård toppstrid i veckans bridgeomgång

Poängen 249,8 var strået vassare än Kjell Geiborg och Jan Geiborg som nådde 247,6 poäng. Jan Geiborg var en långväga gäst, han tävlar för Allians i Halmstad.

Utöver det kom tävlande från Hjo, Stenstorp, Skövde Falköping och Herrljunga.

19 par deltog. Medel var 192 poäng.

Resultat tio främsta: 1) Lars-Ove Larsson/Per-Erik Thurén, Tidaholms BK 249,8, 2) Kjell Geiborg/Jan Geiborg, Falköping/Halmstad 247,6, 3) Christina och Mats Bende, TBK 222,5, 4) Christer Ferm/Maria Mohlin, do 218,0, 5) Britt Norström/Rune Johansson, do 210,5, 6) Kjell-Åke Lind/Staffan Dverstorp, Herrljunga BK, 209,5, 7) Tomas Gustafsson/Åke Gustafsson, do, 207,3, 8). Sten Gustavsson/Ässy Sandéhn, Falköpings BS, 205,0, 9) Gulli Ragnarsson/Rune Karlsson, do 200,7, 10) Freddy Sandahl/Arne Johansson, Tidaholms BS 190,0.