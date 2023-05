Här kan man vaccinera sig mot fästingburen TBE i Tidaholm

På Närhälsan i Tidaholm kan man vaccinera sig mot TBE, bokas via webbokning.

Vaccinova finns på Apotek Hjärtat, Torggatan, på eftermiddagar onsdagar och fredagar under säsong. Bokningar sker via Vaccinovas hemsida och drop in erbjuds i mån av plats. I nuläget finns bokningsbara tider till och med vecka 22.

Vaccinas TBE-buss besöker Tidaholm och Ica Kvantum följande datum 9 maj, 6 juni, 4 juli och 10 augusti. Eftermiddagar. Vaccina har ett nummerlappssystem på plats.