Kinnarp-Slutarp fick kasta in handduken inför förra årets serie och kom aldrig till start med något herrlag då. Inför årets säsong har föreningen tagit nya tag och bland annat har en handfull spelare som tidigare spelat för IFK Falköping juniorlag valt spel i Kinnarp-Slutarps IF. Och när laget tog säsongens första seger var det just en av de tidigare IFK-juniorerna som ordnade trepoängaren.