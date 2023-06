Sorg och förstämning på Hellidsskolan efter dödsbeskedet

Tidaholms kommun aktiverade på onsdagseftermiddagen kommunens krisstödgrupp, POSOM med anledning av dödsbeskedet. Tillsammans med Svenska kyrkan Tidaholm erbjöds stöd till alla som behövde. Sörjande samlades i matsalen på Hellidsskolan och Tidaholms kyrka var öppen sent under onsdagskvällen. Även ungdomsgården En trappa ner blev en samlingsplats. Gemenskapen bidrog till att ge tröst och många sörjande rörde sig mellan de olika platserna under kvällen.