Från den 1 januari 2024 så blir det obligatorisk matinsamling i hela Sverige, vilket innebär att två fraktioner ska hämtas. För en del fastigheter innebär detta att kärlen behöver ställas ut på trottoaren för tömning. För dessa fall finns det ingen fast tid när tunnan beräknas tömmas, vilket innebär att man får köra ut tunnorna tidigt på morgonen och sen under dagen hålla koll på när det har tömts för att kunna återföra dem till sin vanliga plats. Detta innebär att soptunnorna kan vara utplacerade på trottoaren under större delen av dagen, ibland är tunnorna så fulla att skräp far ut från dem, lukten undgår ingen och dessutom kan det bli ett problem för funktionshindrade som ska få plats att ta sig förbi på trottoaren eller den synskadade som får sin väg blockerad, även barnvagnar riskerar att få problem att ta sig förbi. Detta kan också skapa en stor olycksrisk på sina ställen, då dessa individer kan komma i vägen för trafikanterna.