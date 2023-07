Den 6 juni firade vi Sveriges nationaldag och just i år firade vi extra mycket. Det var 500 år sedan Gustav Vasa valdes till kung i Strängnäs.

Detta 500-årsjubileum är värt att uppmärksamma och det behöver inte ske just den 6 juni utan kan göras när som helst under året i hela Sverige.

Jag skriver här för att uppmuntra till det.