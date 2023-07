Det kan likställas med ALL (akut lymfatisk leukemi) som är den vanligaste cancerformen hos barn. Dödlighetssiffran är samma för de båda sjukdomarna. Men där stannar likheten. Ett barn som diagnostiseras med ALL får behandling direkt. Det finns inga köer. Det finns team bestående av läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, kuratorer, och dietister som hjälper de barn som blir sjuka. De är där för HELA familjen under den fruktansvärda resan. Så SKA det vara!