Så ska polisen hantera Håkan-festen: ”Extra bemanning”

Under lördagen förväntas minst 12 000 personer ta sig till Elmia-fältet i Jönköping och redan under torsdagen började folk köa för att få så bra platser som möjligt till Håkan Hellström. Med den stora folkfesten följer även risken för osäkerhet och bråk bland den stora skara som kommer men polisens insatschef under evenemanget är inte speciellt orolig.