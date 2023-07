Det sker i samarbete med nyss kulturprisade Korsbergaortens bygdegårdsförening.

I programmet En hyllning till Simon & Garfunkel, bjuder Bo och Sören Frid på en mycket hög nostalgitripp. Eller vad sägs om Cecilia, The Boxer, The Sound of Silence, Bridge over troubled water m fl. Listan kan göras lång, menar bröderna Frid.

Sören bor i Tidaholm och Bo bor i Korsberga, men de är uppväxta i Skarstad utanför Vara. Det var där det hela började, att stå på scen och uppträda så smått. Nu är det 50 år sedan och i och med jubileet satsade bröderna på att hylla Simon & Garfunkel som var stora musikaliska förebilder under brödernas uppväxt.