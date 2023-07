Tidaholm på plats 187 i solcellstoppen - stor ökning av anläggningar

Störst framgång i Solcellstoppen fick, för andra året i rad, Skurup kommun med 1 366 W installerad solel per invånare, följt av Sjöbo med 1 159 W per invånare och Borgholm kommun med 943 W per invånare. I botten hamnar Haparanda med endast 7 W installerad solel per invånare. Den totala installerade effekten i Sverige låg vid årsskiftet på 2 384 MW eller 226 W per svensk, vilket är en ökning från föregående år med drygt 34 procent.

– Det viktiga nu när vi upplever en sån snabb framväxt av solenergin är att arbetsmiljö och säkerhet också tas på fortsatt stort allvar i branschen. Arbete på höga höjder och elinstallationer är förenat med potentiell livsfara. Att arbeta förebyggande och öka kompetensen inom dessa frågor är Svensk Solenergis absolut främsta fokus, säger Anna Werner.

Under 2022 installerades 55 333 nya solcellsanläggningar i Sverige och vid årsskiftet fanns totalt 147 691 anläggningar. Av dessa finns 196 anläggningar i Tidaholm, vilket är en ökning från förra året med 44 procent.

Den genomsnittliga installerade effekten per invånare i landet har på sex år ökat med hela 1 514 procent, från 14 W per invånare i december 2016 till 226 W per invånare i december 2022.