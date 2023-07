Vägen mot segern underlättades då favoritstreckade Rackham kastade sig i galopp direkt i starten. Per Nordström kunde hitta fram i en fin position, tredje par utvändigt. Det medan ledande Emoji fick ta emot Revelation utvändigt om sig. Med drygt 600 meter kvar av loppet drog Nordström i högertömmen och Kentucky River klev med tunga steg fram mot tätduon. Då även Revelation föll över i galopp var det bara Emoji kvar, men ledarhästen blev ett enkelt byte den sista biten.

Det var också den senaste starten för Kentucky River. Men det verkade inte direkt bekomma den urstarke femåringen från Per Nordströms stall. Segern i lördagens Gulddivisionen, tillika Axevallalöpning, togs till slut med enkelhet.

– Det känns fantastiskt bra. Jag vet att han inte hade hundraprocentig form, men precis som jag sagt i veckan så ville vi ned i banan och köra till slut. Han överraskar mig positivt gång på gång den här hästen, det är en riktig krigare. Jag tror banne mig det är den starkaste häst som jag har tränat; han har en fantastisk återhämtningsförmåga, gillar att träna och är alltid positiv och glad, sa Per Nordström som bjöd på en knuten näve i segergest vid målgång.

Kentucky River och Per Nordström.

Valacken förlängde genom vinsten i Bronsdivisionen sin segerrad till fem raka. Eddie the Eagle var blixtrande kvick ut bakom bilen och körde sig till ledningen. En position som dansken inte gick att passera från, även om striden tätnade den sista biten.

Michael Lönborg kom från Danmark för att visa upp Eddie the Eagle i absolut toppform.

Fyraåringen, som kanske kan vara en lite bubblare inför stundande derbykval, plockade hem Klass 1-försöket i smått överlägsen stil. Rikard N Skoglund var tidigt offensiv, styrde fram och övertog täten och därifrån var Edelweiss omöjlig att komma in på skinnet. Lätt ifrån över upploppet i fin stil för årets femte fullträff.

Att Axevallas upplopp är långt, brukar det pratas om.

Det är kunskap som även Jorma Kontio besitter. Tillsammans med It’s Peppertime bjöd han på en spurt som var riktigt i publikens smak. Tuffingen från Katja Melkkos stall låg länge och släpade sist i kön, men via en remarkabel avslutning långt ute i banan fångade It’s Peppertime kort före mål in loppets streckfavorit Keep Gamble som travat sista varvet utvändigt om ledaren.

Charliebrown Effe är tillbaka i gammalt gott slag.

Italienaren, som tränas av Gennaro Casillo, bjussade på en riktigt häftig prestation då han i Silverdivisionen knep årets första seger. Vinnaren, framförd av Carl Johan Jepson, satt placerad djupt ned i kön men klev på med 700 meter kvar. Femprocentarens avslutning var strålande och tillräcklig för att säkert fånga in den ledande favoriten Natorp Bo.

Favoriterna fortsatte att falla.

Många hade nog förlitat sig på Ivanka Amok och Magnus A Djuse i Diamantstoet. Ekipaget tog också hand om ledningen, men tempot hölls stenhårt. Något som brorsan, Mats E Djuse, tackade för där han satt i rygg ledaren med La Sassicaia. Fritt spelrum kom tidigt och segergreppet kopplades säkert när Ivanka Amok av trötthet galopperade hundra meter från mål. La Sassicaia, streckad på fyra procent av insatsfördelningen, tog sin första seger i den tredje starten för Mattias Djuse.

Lärlingsloppet var vidöppet på förhand och resulterade också i en liten kupongrensare.

I ett lopp med flera galopper kunde Jenny A Björk kunde ge Gilmore Trot en trevlig resa, vrida på i full fart genom sista sväng och säkert plocka ned länge ledande Summerrazz. Gävles Troels Andersen tränar vinnaren.