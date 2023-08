SAIK lånar målvakt: ”Allt har gått väldigt fort”

Otto Lindell kommer dra på sig Skövde AIK:s tröja redan under tisdagskvällen då föreningens U21-lag möter IF Elfsborg på hemmaplan. Lindell lånas in från IFK Norrköping där han haft ett A-lagskontrakt sedan 2021 och representerat kamratföreningen i Svenska Cupen. Däremot har han fortfarande inte spelat i allsvenskan. Framför allt har målvakten spelat i Norrköpings u21-lag, samt för samarbetsklubben Sylvia.