Jag såg den i en tidning och valde att klippa ut och sätta upp den med ett häftstift på min anslagstavla. Så gjorde vi förr i världen, vi klippte ut och satte upp viktiga saker. Det bromsade liksom upp flödet i tid och rum. Något kommer in i vår uppmärksamhet och sedan fortsätter det förbi och ut ur uppmärksamheten. Klipps det ut och sätts upp, stannas det upp och fortsätter finnas. Numera skickar jag mest vidare viktiga saker till något digitalt skrymsle någonstans, out of sight, out of mind.