Donald Trump och Nancy Pelosi, USA:s president respektive representanthusets talman, har enligt Pelosi inte pratat med varandra sedan i oktober. När Trump under natten till onsdag höll sitt årliga State of the union-tal förblev relationen frostig.

Fakta: Talman Nancy Pelosi Född 1940 i Baltimore i Maryland i en italienskamerikansk familj. Blev tidigt intresserad av poli.. Fakta: Talman Nancy Pelosi Född 1940 i Baltimore i Maryland i en italienskamerikansk familj. Blev tidigt intresserad av politik, tog en examen i statsvetenskap 1962 och praktiserade därefter hos demokratiska kongressledamöter i Washington DC. Flyttade till San Francisco i Kalifornien och engagerade sig i Demokratiska partiet. Har representerat Kalifornien i representanthuset sedan 1987. Hon har bland annat suttit i budget- och underrättelseutskotten och var en uttalad motståndare mot Irakkriget som inleddes under den republikanske presidenten George W Bush. 2007 blev hon historisk genom att väljas till USA:s första kvinnliga talman, en position hon hade fram till 2011 då Republikanerna tog tillbaka majoriteten i representanthuset. 2019 blev hon återigen talman, efter att Demokraterna vunnit majoriteten i kammaren i mellanårsvalet i november 2018. Senare samma år röstade hennes kammare för att ställa president Donald Trump inför riksrätt, något som bara skett två gånger tidigare i USA:s historia. Gift med affärsmannen Paul Pelosi sedan 1963. Paret har fem barn och nio barnbarn. De bor i Pacific Heights i San Francisco, ett område med utsikt över Golden Gatebron, och har även en vingård i delstaten.

Först vägrade Trump att skaka Pelosis utsträckta hand, sedan skulle hon i egenskap av talman introducera presidenten. Den sedvanliga frasen "Jag har det enorma privilegiet och den distinkta äran att presentera USA:s president" blev kort och gott:

– Kongressmedlemmar, USA:s president.

"Den artiga handlingen"

Under talet, där Pelosi tillsammans med vicepresident Mike Pence satt bakom Trump, sågs Pelosi sitta tyst och bläddra i papper.

Men handlingen som fick USA att hicka till kom när presidenten tackat för sig. Inför tv-kamerorna tog Pelosi upp sin papperskopia av talet och rev sönder det.

– Det var den artiga handlingen, om man ser till alternativen, sade hon efteråt.

Vita huset var inte sent med att svara. "Det är det hon blir ihågkommen för" twittrade Vita husets officiella konto. Den Trumplojale senatorn Lindsay Graham fyllde på samma i samma forum: "Att riva sönder talet kommer inte att riva upp presidentens alla framgångar".

Sammanfattar läget

– Jag tror inte jag sett något liknande, hon var så äcklad att hon rev sönder talet, mitt framför tv-kamerorna och det amerikanska folket. Man ser det och frågar sig om man just sett talmannen, den högst uppsatta valda personen i representanthuset, riva presidentens tal när han gick därifrån? säger Richard Himelfarb, professor i statsvetenskap vid Hofstra University i New York, till TT.

– Vi kommer inte få se något annat under hela året som bättre sammanfattar det politiska läget än när Nancy Pelosi river sönder talet.

Efter talet publicerade Pelosi på Twitter en bild där Trump vänder hennes utsträckta hand ryggen, och skrev: "Demokraterna kommer aldrig att sluta att sträcka ut handen för att få jobbet gjort. Vi kommer att finna gemensam mark där det går, men stå på oss när det inte går".

"Spelar Trump i händerna"

Men det är tydligt att Pelosis sida blir förlorare på hennes tilltag att riva sönder talet, enligt Frida Stranne, USA-forskare vid Högskolan i Halmstad.

– Jag skulle tro att det här inte var planerat, för i så fall har hon dåliga strateger, säger Stranne.

– Hennes agerande spelar bara Trump i händerna. Det är obegripligt att hon gör så i ett läge där det finns mycket antietablissemangsströmningar och han bygger mycket av sin retorik på att han står på folkets sida mot etablissemanget. Hon representerar mer av det här gamla gardet i Washington. Så det här är som att ge honom en check.

TT: Trump har varit president i över tre år, är man inte själv en del av etablissemanget då?

– Det spelar ingen roll för berättelsen. Berättelsen skrivs inte alltid med sanning eller fakta, den skrivs av den bästa berättaren. Och det är Trump i det här fallet, säger Stranne.

