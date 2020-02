Ett 40-tal personer kom på tisdagskvällen till klubblokalen på Axvalls IP för att lyssna på Erik Andersson och hans summering kring ”Fostran till rent spel”. Inledningsvis talade Johan Gustavsson, kanslichef på Västergötlands fotbollsförbund, om hur de tänker kring arbetet och hur tanken är att materialet ska användas i framtiden.

Erik inledde sin föreläsning med att läsa upp en gammal tidningsinsändare, där en pappa skrev om hur hans son hade blivit lovad speltid under Gothia Cup, men fick lämna turneringen utan att ha spelat en minut då tränarna hade valt att toppa laget och inte låta alla barn spela lika mycket. Några dagar senare bestämde sig sonen för att lägga fotbollsskorna på hyllan och sluta.

Utifrån detta fick kvällens deltagare sedan sitta i grupper och diskutera hur detta brev från en pappa fick de att känna.

Klubbarna som varit med

Erik Andersson lyfte under kvällen fram olika synvinklar från spelare, domare och ledare som han har sammanställt efter att ha besökt tre föreningar – Axvalls IF, Lidköpings FK och Skultorps IF – och sammanlagt tolv lag med både flickor och pojkar i åldern 10-16 år.

Han framhöll hur viktigt det är att alla barn utbildas lika i form av speltid, roterande positioner, att alla ska få testa på att vara lagkapten och så vidare. Även att ledare och föräldrar bör och ska ta ansvar för sina egna roller och inte lägga sig i varandras roller. Han poängterade likaså att beteende smittar och att de vuxna måste göra rätt för att få de unga att göra det.

Erik Andersson har gjort det hela i samarbete med Västergötlands fotbollsförbund, Sisu idrottsutbildarna i Västra Götaland och Örebro universitet och det har finansierats med pengar, totalt 600 000 kronor, från idrottslyftet. Materialet ska nu användas i utbildningssyfte till klubbarna.

Avslutningsvis gick ordet till Anna-Karin Burge, ungdomsansvarig i Axvalls IF. Hon pratade om det arbete som har gjort att de nyligen prisades som årets barn- och ungdomsförening av VFF. Johan Gustavsson läste upp motiveringen och därefter bjöds det på kaffe och tårta.