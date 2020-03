Giffcupen är snart bara en dryg månad bort. En tidig fotbollsturnering på säsongen som lockar hundratals fotbollslag i olika åldrar.

Förutsättningarna för arrangemanget kan ändras från ett år till ett annat. Det är nya beslut i Svenska Fotbollsförbundet gällande ungdomsfotboll som arrangörsföreningar, som Tidaholms G&IF och andra, har att rätta sig efter.

Nu har förbundet tagit beslut om att vid niomannaspel ska det också användas målburar av en viss storlek som matchar planens storlek. Eftersom flera klasser i Giffcupen innehåller niomannalag tvingas föreningen göra en stor investering inför årets cup. 26 stycken målburar av den aktuella storleken ska köpas in. Den totala kostnaden är drygt 340 000 konor.

TG&IF har vänt sig till kultur- och fritidsnämnden för att få ett extra utvecklingsbidrag i samband med inköpet.

– Vi har haft ett resonemang hur vi ska lösa detta och har nått en överenskommelse med Giff där vi sagt att vi är beredda att hjälpa till med 30 procent av summan. Det handlar om drygt 102 000 kronor, berättar kultur- och fritidsnämndens ordförande Bengt Karlsson (S).

Även om summan är stor så var det inget direkt svårt beslut för nämnden.

– Det här är bidragsberättigad verksamhet, det är ungdomsverksamhet och det är viktigt för vår kommun med Giffcupen. Det har ju blivit jättestort.

TG&IF kommer att få utbetalningar vid tre tillfällen.

– Vi klarar inte det här rätt upp och ned på ett bräde under ett och samma år utan vi har sagt att vi stöttar detta under tre år, 2020-2022. Vi lägger upp det så. Föreningen får försöka finansiera det så länge och så stöttar vi med cirka 34 000 kronor drygt under tre år.

Det finns ett förbehåll i beslutet.

– Giffcupen bedrivs inte bara i Tidaholms kommun utan det görs även hos föreningar i flera omkringliggande kommuner. Målen får inte får stå kvar på de planerna när Giffcupen är genomförd, då ska målen transporteras tillbaka till Ulvesborg eller till någon annan fotbollsanläggning i Tidaholms kommun. Vi får helt enkelt inte ge bidrag till verksamhet till föreningar i annan kommun, så är reglerna. Det blir lite "meckigt" att flytta dessa, men så måste det bli, förklarar Bengt Karlsson.