Under torsdagskvällen meddelade både Tidaholms HF och HV Tidaholm att lagens hemmamatcher under fredagskvällen kommer spelas utan publik.

Tidaholms HF, vars match kommer gå att se live via tidningens hemsida, möter Värnamo GIK i kvalet till division 2. I THF:s fall var det föreningens styrelse som tog beslutet att spela utan publik.

– I onsdags hade vi ett möte där vi gick efter Folkhälsomyndighetens direktiv om att 500 personer inte ska vistas på ett och samma ställe. Jag jobbar inom Kriminalvården och vi satt med det här hela dagen i går. Hela Sverige agerar kraftfullt och då handlar det inte längre om just 500 personer, utan om att begränsa folksamlingar. Folkhälsomyndigheten gick ut med nya direktiv i torsdags där de menade att man bara ska samla folk om det är nödvändigt, och är det verkligen nödvändigt att se en hockeymatch i division 3? Vi tyckte inte det, framför allt när tidningen sänder matchen, säger ordföranden Peter Karlsson.

Karlsson berättar att han och övriga styrelsen hade en kontakt under torsdagskvällen och att styrelsen var enig i att spela matchen utan publik.

För THF innebär det ekonomiskt avbräck att matchen spelas utan åskådare. I går satte föreningen, likt SHL-jagande Björklöven, igång en Swishkampanj där de som vill kan stödja föreningen med en frivillig entré.

Förbundet agerar

Även Västergötlands Ishockeyförbund agerar med hänsyn till rådande omständigheter. Från och med i dag, fredag, ställs allt seriespel som förbundet administrerar in och alla cuper och turneringar mellan den 13 mars och 29 mars ställs in. Förbundet meddelar att ett nytt besked kommer tas efter den 29 mars utifrån eventuella nya besked från Folkhälsomyndigheten och Regeringen.





HV Tidaholm har valt att inte ha några fler ungdomsträningar under säsongen som är på väg att ta slut och kommer inte att ha sin avslutningsdag i Sparbankshallen. Däremot är det Svenska Handbollsförbundet som har tagit beslutet att ställa in all ungdomsverksamhet och att seniormatcher ska spelas, men utan publik.

– Det klart att det kommer bli tråkigt att spela utan publik, men respekterar självklart beslutet från förbundet. Vi kommer försöka sända matchen på egen hand utan kostnad, så att de som ändå vill kan se den hemifrån, säger HV Tidaholms tränare Per Kronberg.