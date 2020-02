Insändare



Foto: Fredrik Sandberg/TT

Den 28 januari påstod ledarsidan felaktigt att vi på organisationen Oxfam använde ett mått på 5,50 dollars inkomst per dag för att definiera extrem fattigdom. Ledarsidan påstod vidare felaktigt att Oxfam genom det kommit fram till att 735 miljoner människor lever i extrem fattigdom. Antalet personer som lever på under 5,50 dollar per dag är dock 3,4 miljarder människor.

Det är förbryllande hur detta misstag kan ske då vi flera gånger upprepar att nästan halva jordens befolkning lever på så lite som under 5,50 dollar om dagen. För att missförstå detta och tro att Oxfam pratar om extrem fattigdom och 735 miljoner personer, som ledarsidan påstod, måste man tro att världens befolkning är ca 1,5 miljarder.

Vi uppmärksammar ofta att just extrem fattigdom minskar men att det inte är en anledning till att luta sig tillbaka och se fortsatta framsteg som givna. Bland andra Världsbanken lyfter fram att mer ekonomisk omfördelning behövs för att råda bot på fattigdomen och att enbart tillväxt inte räcker till.

Robert Höglund

kommunikationschef, Oxfam

SVAR DIREKT

Annons

Ledarsidan har konsekvent hävdat att Världsbankens internationella fattigdomsgräns på 1,9 dollar per dag är den enda officiella definitionen av fattigdom. Dit räknar World Poverty Clock i dag 600 miljoner människor.

Klockan är ett samarbete mellan bland andra OECD, IFAD, ESA, ECA samt Världsbanken. Data kommer från Världsbanken och IMF som får underlagen från officiella regeringar och myndigheter.

Enligt Oxfam är den enda officiella siffran 735 miljoner. Det är i sig korrekt att Världsbanken år 2015 räknade så många fattiga. Men varje år har ca 20 miljoner undsluppit fattigdom.

Dagens 600 miljoner ställde ledarsidan mot de 735 miljoner i Oxfams rapport. Det var fel att säga att Oxfam i rapporten använt måttet på 5,5 dollar per dag för nå dessa 735 miljoner. Man använde sig i stället av fem år gamla siffror.

På sin hemsida (24/1) skrev dock Oxfam: ”Samtidigt lever nära hälften av jordens befolkning i fattigdom, dvs på under 5,5 dollar om dagen.” Den som inte vet att fattigdomsgränsen går vid 1,9 dollar får intrycket att fattigdom definieras som 5,5 dollar per dag.

Ledarsidan antog först att Oxfam höll sig till samma definition och räknade skillnaden mellan World Poverty Clock och Oxfams rapport, en överdrift på 135 miljoner. Det var fel. Eftersom Oxfam svart på vitt skriver att 3,4 miljarder lever i fattigdom blir överdriften gentemot den officiella gränsen 2,8 miljarder människor.

Även om misstag kan ske, strävar vår åsikts- och nyhetsjournalistik alltid mot en saklig debatt utifrån korrekta definitioner och fakta. Små misstag ska inte skymma de större frågorna.

Gustav Juntti

politisk redaktör, Hall Media