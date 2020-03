Ny konsert i kalkbrottet: Hyllning till Björn och Benny

Tomtens kalkbrott utanför Falköping blir en av tre platser där föreställningen Thank You for the Music spelas utomhus i sommar.

– Vi är som finalen på utomhuskonserterna. Som det ser ut nu spelas den inte någonstans mer under 2020, säger arrangören Erik Rynefors.