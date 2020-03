Antalet döda i virussmittan i Italien har nu stigit till 34, meddelar myndigheterna. I landet bekräftas även 566 nya fall av smittan. Hittills har nästan 1 700 fall av det nya coronaviruset bekräftats i Italien. Av de som har smittats är det 83 personer som har tillfrisknat.

Fakta: Coronaviruset Det första bekräftade fallet av det nya coronaviruset, som döpts till sars-cov-2, rapporterades.. Fakta: Coronaviruset Det första bekräftade fallet av det nya coronaviruset, som döpts till sars-cov-2, rapporterades i den kinesiska storstaden Wuhan den 31 december i fjol. Sedan dess har viruset visat sig mer smittsamt än liknande infektioner, som sars (svår akut respiratorisk sjukdom) som 2003–2004 orsakade runt 8 000 sjukdomsfall och över 700 dödsfall. Det finns ett stort antal coronavirus och såvitt man vet kan minst sju av dem smitta människor. Kinesiska myndigheter har bekräftat att den nya coronaviruset kan smitta från människa till människa. Det finns enligt Världshälsoorganisationen varken vaccin mot viruset eller effektiva behandlingar för att bromsa sjukdomsförloppet, som i de värsta fallen slutar i dödlig lunginflammation.

I Tyskland har närmare 130 personer bekräftats smittade. Mer än hälften av dem befinner i Nordrhein-Westfalen, landets mest folkrika delstat.

Tysklands inrikesminister Horst Seehofer tror att det kommer att ta tid att få stopp på spridningen, men han är optimistisk om möjligheterna att hitta ett botemedel.

– Jag bedömer att det kommer att finnas ett vaccin innan året är slut, säger han till Bild am Sonntag.

Fler sjuka i Kina

Runt 580 personer har insjuknat i Kina det senaste dygnet, visar landets dagliga uppdatering. Det är den högsta ökningen hittills i veckan, men betydligt lägre än de stora tal då smittan spreds som värst.

Alla utom tre nya fall är i Hubeiprovinsen, vars huvudstad Wuhan är centrum för smittan. Ytterligare 35 smittade har avlidit, alla utom en i Hubei.

I Sydkorea har 376 nya fall rapporterats in, lejonparten i staden Daegu. För första gången i landets historia ställde katolska kyrkan in gudstjänster på över 1 700 platser i landet under söndagen och även buddisttempel ställde in sammankomster.

Dödstalet stiger

Coronaviruset har nu spridit sig till över 60 länder utanför Kina.

I Iran uppmanas människor att stanna hemma och undvika icke nödvändiga resor. Antalet bekräftat smittade steg med nästan 400 fall till 978 från lördagen till söndagen, uppger hälsodepartementet. Dödstalet steg samtidigt till 54.

– Elva personer har mist livet de senaste 24 timmarna, sade Kianoush Jahanpour, talesperson för departementet, tidigare under söndagen.

Iran har också förlängt stängningen av skolor och universitet samt förbudet för konserter och sportevenemang till en vecka efter den senaste tidens utveckling.

Dödsfall i Australien

Drygt 40 personer har bekräftats smittade i Thailand. I lördags dog en 35-årig man som arbetat inom handeln och haft kontakt med många utländska turister, däribland kinesiska. Mannen hade också denguefeber.

I Australien blev en 78-årig man landets första coronaoffer. Han var en av passagerarna på kryssningsfartyget Diamond Princess och avled på sjukhus i Perth.

I USA har en man i 50-årsåldern avlidit av coronaviruset i delstaten Washington.

– Vi vet att det kommer att bli fler fall, säger vicepresident Mike Pence till CNN.

Han tillägger att inreserestriktionerna ska skärpas så att utländska medborgare som besökt Iran de senaste 14 dagarna inte tillåts komma in i USA.

Spridits till fler länder

Tjeckien har bekräftat sina första fall. Det rör sig om tre personer som alla besökt de norra delarna av Italien. Även Ecuador, Qatar och Armenien har registrerat sina första fall av smittan.

Samtidigt sitter fortfarande 700 turister i karantän på ett hotell på Kanarieöarna sedan flera italienska besökare har testats positivt för viruset.

Epidemin har dödat nästan 3 000 människor i världen, merparten av dem i Kina.