Coronaviruset stoppar och ställer in serier och matcher på alla håll och kanter just nu. Under fredagen höll Svenska Innebandyförbundets styrelse möte och fastslog beslut från Tävlingsutskottet (TU) gällande tävlingar på förbundsnivå.

Bland besluten som togs berörs Fröjereds IF och damallsvenskan. Beslutet som togs var att matcher som är betydelselösa avseende serieplacering kan ställas in efter begäran från båda lagen och godkännande av TU. Övriga matcher ska spelas.

Via sin hemsida skriver Fröjereds IF att det därmed inte blir någon match mot Örebro Ungdom. En match som skulle vara poängmässigt betydelselös för båda lagen och som skulle ha spelats under lördagen.

Även det kvalspel för att hålla sig kvar i allsvenskan som FIF landat i ställs in. Förbundet skriver att sluttabeller i division 1 och allsvenskan kommer att vara kvalificerande för säsongen 2020/21 och att TU utreder och återkommer senare med vad som gäller upp- och nedflyttning.

Även FIF:s lag i juniorallsvenskan påverkas där den sista omgången ställs in. Förbundet skriver att de har som ambition att finna ett nytt/senare speldatum avseende slutspel (semifinalerna och final/bronsmatch) i DJ18- och P16-SM.