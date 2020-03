Skaratjejer strandsatta på ö i Filippinerna: ”Vi vill bara komma hem”

Filippinerna har stängt flera flygplatser på grund av coronaviruset. Alice Tell och Alice Fredriksson från Skara är därmed strandsatta på ön Palawan – och kan i värsta fall bli kvar i över en månad.

– Det enda vi vill just nu är att komma hem, säger Alice Tell.