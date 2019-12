Två förslag finns på bordet som skall leda till en väg framåt. Att vår kommun står inför tuffare tider, även om Marbodal blir kvar är en verklighet, men vi är inte där idag.

Att i panik, komma fram till att stänga Fröjereds skola, är överraskande efter demokratiskt tagna beslut. Spara är kanske orsaken men några måste hålla fast vid sin övertygelse som verkar vara förutbestämd.

Att höja skatten är lösningen i flera kommuner, men är det värt det för att bibehålla all verksamhet orörd? Vi lever med ständiga skattehöjningar, till exempel bensin och diesel, nu är plastpåsar nästa drag för att krama ur konsumenten ännu mer! Men många av oss köper stora bränsleslukande suvar eller hybridbilar som i bästa fall går på el i 4,5 mil, resten av längre resor tar den mer och spyr ut mer än en mindre bränslesnål bil, vi flyger och far som vi gjort i många år. Vi klimatkompenserar och tar emot subventioner för hybrid och elfordon av gemensamma medel eller far runt med stora skattebefriade lyxbåtar, det är tydligen bara en samvetsfråga. Råd har många av oss.

Läser vidare i VB 20/12 “Om bara argumentet är att värna om en levande landsbygd kan inte skolan vara de enda som ansvarar för det”. Vänstern vill dessutom att alla skall formas i stora skolan. Så kan man tycka, men skolan är viktigare än man anar i ett längre perspektiv tillsammans med lokalt föreningsliv och lärdomen av att växa upp och bo på landsbygden. Skolan är navet för att behålla boende på landet. Har vi inte lärt oss något av befolkningsökningen i städerna med sina problem. Alla har sitt ursprung från landsbygd men vi ser också att livet delvis går vidare i bygder utan skola men avfolkning där leder till fler tomma hus och gårdar som förfaller eller står tomma.

Var i Bulgarien för cirka 10 år sedan. När landet hade blivit självständigt, efter kommuniststyret med stora jordbruksenheter, skulle åkermarken åter brukas av självägande bönder med hyfsade ekonomiska förutsättningar på bördig mark. Problemet där var att nya generationer inte hade kunskapen. Man kom från tätorter och städer, där växte man upp. Försök gjordes att bruka och odla, men det misslyckades och marken förblev igenväxt.

Nu har flera svenska naturbruksgymnasier många intresserade ungdomar som vill lära, leva och arbeta på landsbygden och som kan verka för en levande landsbygd.

Men mycket av kunskapen har man också med sig från uppväxten. Så gör inte om felet som kommunisterna skapade...men det var ju inte här... tro dä!

Lycka till med Samarbetet och God Fortsättning.

Hela Sverige skall leva