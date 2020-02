En vaktmästare såg via en övervakningskamera hur flera personer tog sig in i en lokal på ett industriområde i Tidaholm vid 03-tiden under natten till lördagen.

Vaktmästaren slog larm till polisen – som snabbt kom fram till platsen.

– När vi kom dit sprang tre personer från en bil. Vi lyckades gripa två män, som är i 40- och 35-årsåldern, men den tredje personen kom undan, säger Mikael Jansson och fortsätter:

– Den här bilen var stulen och i bilen fanns stöldgods, så de misstänks för tillgripande av fortskaffningsmedel och stöld.

Mikael Jansson berättar att de två misstänkte männen har gripits för liknande brott tidigare.

– Vi vet vilka de är. De är kända av oss, säger han.

Den tredje personen är fortfarande på fri fot.