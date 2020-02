Mellan torsdagen och fredagen tog sig tjuvar in på en fastighet på Fabriksvägen i Tidaholm. De brutit upp hänglåsen till uthusen, men också tagit sig in i bostaden via en källardörr när ägaren sov.

Borta är ett 30-tal armbandsur och fickur, en skruvdragare, en kakelskärare och en kakelfog.