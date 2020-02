Rosa Qvist bor i Kungslena, kommer ursprungligen uppifrån landet, närmare bestämt Skultuna.

Rosa hamnade i Skara och utbildade sig till småskollärare 1967 hon framhåller gärna den fina utbildning som hon fick som sedan har betytt mycket för henne.

Hon blev anställd vid Ekedalens skola där hon var kvar i 20 år. Nästa anställning var på Hökensåsskolans särskola i Tidaholm, där hon tillbringade ytterligare 20 år.

Rosa utbildades till guide 2004 genom Västergötlands museums försorg.

Genom Arn-böckerna av Jan Guillou blev vår historia populär här i Västergötland.

Den västra delen av kalkstensplatån Falan sträcker sig in i vår västra kommundel. Där bosatte sig de första människorna i Sverige. De kom vandrande genom Ätradalen för ungefär 5000 år sedan. Där begravde man sina döda och gånggrifterna (megalitgravar) är ett bevis på detta. På Falan finns de flesta gånggrifterna i Sverige.

Omkring Jesu födelse år 0 inföll järnåldern. Där har vi många avtryck av människornas begravningsskick som kallas brandgravar, man kremerade sina döda. Nära oss finns det största järnåldersgravfältet i Dimbo.

Landet kristnades

Omkring år 1000 kristnades vi i Västergötland, Olof Skötkonung döptes i Husaby omkring år 1000. Skara är Sveriges äldsta stift och trakten omkring var tidigt en viktig plats. Vid Götdala hölls ting.

– De första kyrkorna kallades gårdskyrkor och var byggda i trä, de var bara till för gårdens folk, berättade Rosa.

Annons

På 1100-talet byggdes i våra trakter över 500 stenkyrkor, dessa kallas sockenkyrkor och var till för alla.

– Ett fint exempel på en 1100-talskyrka i sten är vår klenod Suntaks gamla kyrka idag under Riksantikvarieämbetets försorg.

Byggtekniken var ny och troligt är att man fick ta hjälp av människor från England och kontinenten där byggtekniken var vanligt förekommande.

Redan under 1300-talet raserades eller övergavs många på grund av digerdöden som drabbade Västergötland svårt. Smittan kom via handel från Bergen via Lödöse.

Två härslag

I Lena år 1208 stod ett viktigt slag mellan två ätter, den Sverkerska från Östergötland och den Erikska från Västergötland. Sverker med hjälp av danskarna förlorade men återkom två år senare 1210 vid Gestilren. Där dog Sverker.

Var platsen Gestilren låg är oklart men till våren kommer en markscanning att genomföras för att eventuellt fastslå vad som kan ha hänt.

Förr var kyrkan och kyrkbacken samlingsplats/marknadsplats för gemenskap, nyhetsrapportering och byteshandel.

– Idag har inte kyrkbacken samma betydelse, idag finns betydligt mer moderna/snabba hjälpmedel till exempel ”nätet” och handlar gör vi på det stora köpcentret.

Rosa gav en mycket ärorik och kunnig berättelse om våra bygder i Västergötland. En mycket Intressant föreläsning som gav oss alla mer kunskap om våra förehavanden förr och nu.

Ove Skatt