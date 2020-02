Många känner kanske Pontus Snibb från Bonafide men han har också spelat blues sedan barnsben och ofta med sin far bakom trummorna – Håkan Nyberg.

Wreck of Blues är ett nytt kapitel i hans musikkarriär och består av Pontus Snibb själv (gitarr), Kalle Johansson (bas) och Håkan Nyberg (trummor).

– Det här har jag velat göra länge. När jag till sist fick tid över var det inga problem att hitta låtar. Jag skriver hela tiden, och hade flertalet på lager sedan tidigare.

Pontus Snibb är en styv gitarrist. Genom åren har publiken sett honom spela ur Jason & The Scorchers countryrepertoar, utmana en Dylan-it som Richard Lindgren med vassa gitarrinpass och inte minst tillföra både stadga och finess när han lett de husband som kompat gästande blues- och rockartister på olika galor i Malmö.

Men Pontus Snibb har också en kärlek till riffrock i AC/DC:s efterföljd, med låtar om sprit, rock'n'roll-liv och tryin' hard to look mean and cruel. Vart och ett av de sex album han gett ut som Bonafide har guldkorn, spår som visar att han kan och vill något annat – börja med sydstatsrockiga "Who am I too judge" från 2015 eller r&b-lutande balladen "Under your spell" från förra året.

Pontus Snibb’s Wreck of Blues spelar på Thaipalatset fredagen den 28 februari.