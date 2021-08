16-åriga Agnes Ohlsson fjärde finalisten i sommarbilden - med gigantisk såpbubbla

Maffig solnedgång, hästar i sommarskrud och Bullerby-vibbar, det är vad våra tidigare tre etappvinnare bjudit på hittills. Agnes adderas som den fjärde veckans vinnare via ett härligt sopbubbel-foto på sin kusin, Viola.

– Vi var hos mormor och Viola hade fått en sopbubbelmaskin. Då kom vi på att vi skulle försöka ta ett kort, så det såg ut som hon var i bubblan, berättar Agnes.

Men det visade sig vara lättare sagt än gjort. Att dels lyckas med en tillräckligt stor bubbla, dels få lilla Viola att se glad ut.

– Det blev väldigt många omtagningar, haha. När väl bubblan blev bra så log inte Viola. Till slut fick vi nöja oss.

Och nöjde sig gjorde även vi på VB. Tidningen fastnade för Viola och såpbubblan och beslutade att det fick bli veckans etappvinnare.

Hur lyckas man med en så stor såpbubbla?

– Maskinen har olika filter. Så vi bytte helt enkelt till det största och så blev bubblan så stor, förklarar Agnes.

Ytterligare tre etappsegrare ska göra Roger Lundvold, Åsa Arnoldsson, Clas Rudmarker och Agnes Ohlsson sällskap i finalen. Med tanke på den rika bildsamling som skickats in kommer det dessutom ske ett uppsamlingsheat, där ytterligare tre vinnare utöver de sju ska utses.

Fram till och med den 29 augusti går det bra att skicka in bilder som för dig andas sommar. Det gör du till [email protected], med det enda kravet att bilden skall vara tagen under perioden 1 juni och 29 augusti. Man kan endast delta med en bild per omgång.