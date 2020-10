Anders och Maria Kron byggde huset på Skolgatan – nu är det borta

Slutet av 1800-talet var en expansiv tid i Tidaholms historia. Vulcans Tändsticksfabrik hade funnits i dryga 30 år och hade sakta förändrat samhället från en gård till ett industrisamhälle. Men för att kunna utvecklas och växa krävde industrin mer och mer arbetskraft. Och de som fick arbete på Vulcan eller Tidaholms Bruk var ju tvungna att skaffa sig en bostad. Vulcan ägde ju tillsammans med Bruket all mark i samhället fram tills man bildar en köping 1895.

Enskilda bostadshus började byggas och Vulcan stimulerade byggandet med ett lån på 3000 kronor för de som har fast arbetet på fabriken. Dessa bostäder var oftast byggda på mark man fick köpa av Tidaholms Bruk eller Vulcan.

Ett av de par som kom till Tidaholm och fick tag i en tomt var Anders och Maria Kron. Anders var lantarbetare men fick anställning på Vulcan. Den tomt man ansåg lämplig för byggnation låg alldeles bakom den nyuppförda ”Storeskolan” (nuvarande Kungsbroskolan). Det upprättades ett arrendekontrakt med Vulcan där man tog ett stycke mark ur Stommen Agnetorp. Självaste disponent Hans Gustavsson skrev under. Den årliga summan uppgick till 40 kronor. Mitt på tomten grävdes en brunn, vilket visade sig var ett förträffligt val, för vattnet hos Krons var extra smakligt, vilket ibland inte var fallet då brunnar som grävts för nära kyrkogården kunde få en aning bitter smak. När det vankades kalas i grannskapet var det till Krons man gick för att hämta kaffevatten. Sedan tog man itu med själva byggandet och då stod uthus, vedbod och avträde på tur, i vinkel byggde man en lillstuga.

Lillstugan blev familjen Krons första bostad under tiden man uppförde den stora villan. Den byggdes i den tidens moderna ideal med glasverandor, snickarglädje och kakelugnar i varje rum. Huset bestod av fyra lägenheter, plus ett rum utan kök. Krons flyttade in på första våning i en av lägenheterna på två rum och kök, övriga hyrs ut och även lillstugan fick ny hyrestagare. Det enkla rummet på andra våning hyrdes ut till en ungkarl som fick äta på något av stadens matställen.

Familjen Kron fick fyra döttrar och ev. två söner. En av flickorna emigrerade till Amerika. Som änka köpete Maria Kron tomten av Vulcan 1919 för 1200 kronor. Dottern Frida blev den som tog över huset och ingick giftermål med Albin Johansson, en trogen Vulcananställd.

1941 skedde nästa generationsskifte då Albins son Bertil tog över huset. Bertil gifte sig med Anna-Greta Andersson, i Tidaholm känd som innehavare av Hatt & mössaffären Zätas på Torggatan. Flera av lägenheterna kom att hyras av anställda i butiken Zätas.

På 1940-talet gjordes omfattande renoveringar och ombyggnader, masoniten hade gjort sitt intåg och allt pärlspont och spegeldörrar skulle täckas över. Kakelugnar revs ut och kökspannor för ved och koks installerades tillsammans med vattenelement, vattentoaletter installerades och tvättstugan moderniserades, den gamla glasverandan har tjänat ut och ersätts med en farstu.

Vid tomtgränsen mot skolan hade man en skolträdgård och där låg även skolvaktmästarbostaden som beboddes av Georg Persson med familj. På 1960-talet togs skolträdgården bort i samband med bygget av den nya mellanstadieskolan. (som nu också är riven).

Under åren har de olika lägenheterna hyrts ut och fram till 1998 så var det fyra generationer som ägt huset.

Idag skriver vi 2020. Huset på Skolgatan blev sålt för sista gången till Tidaholms kommun. Ett tag efter köpet kom den stora grävskopan och malde ner virket till flis som Anders så noga valde ut för att bygga sitt livsverk 1898.

Källor: Bilder från privat donation numera tillhörande Tidaholms Museum, köpekontrakt, bouppteckningar, kartor och muntliga och nedtecknade uppgifter från Kerstin Persson Bertheaud.

Per Wahlström, Tidaholms museum