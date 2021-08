Ännu en inställd fotbollscup: ”Vi vågade helt enkelt inte”

När TG&IF i våras återigen tvingades blåsa av Giffcupen på grund av coronapandemin väcktes tankarna om att hålla ett annat arrangemang senare under året. Tankarna realiserades ganska snart i form av Kick On Cup, som planerades in den första helgen i oktober.

Av intresset att döma hade Giffarna hittat ett bra koncept. När anmälningstiden gick ut för ett par veckor sedan hade man fått in 190 anmälningar till 144 tillgängliga platser.

Coronapandemin har dock hela tiden varit en faktor att förhålla sig till för arrangörerna, som följt utvecklingen noggrant med regelbunden kontakt med såväl regionens smittskydd som Folkhälsomyndigheten.

Och med en månad kvar till genomförandet har man tvingats konstatera att pandemiläget fortfarande är såpass oklart att man inte kan genomföra cupen.

Beslutet om att ställa in togs på ett extra styrelsemöte. Cupansvarige Thomas Beldt konstaterar att det krävdes en del funderingar innan man satte punkt.

– Det var ett svårt beslut då det är bra för folkhälsan för barnen och ungdomarna att spela cuper. Men måste vi kunna göra det 100 procent smittsäkert och det är ett stort ansvar, säger Thomas Beldt.

– Dessutom är det just nu osäkert hur deltavarianten av viruset kommer att utvecklas inom den närmaste tiden så vi vågade helt enkelt inte, tillägger han.

Beldt säger att det inte hade varit något problem om det bara hade handlat om att spela matcher. Att samla ett antal tusen personer från många håll i landet samtidigt en helg i Tidaholm, bland annat med logi i skolorna, var däremot något helt annat, menar han.

– Med vårt upplägg hade vi ett ansvar både mot våra gäster och mot ortens invånare som gjorde att vi inte kunde ha arrangemanget. Vi ville inte att vår cup skulle bli grogrund för onödig smittspridning, säger Beldt.

Med ytterligare en inställd cup bakom sig konstaterar Beldt att abstinensen är stor i klubben.

– Vi var själva så sugna på att arrangera cupen för det är så roligt och det var också ett stort sug efter den bland klubbarna. Därför var det en stor besvikelse och gjorde ont att ta beslutet, samtidigt som vi fått en stor förståelse för det, säger Beldt.

Efter två inställda Giffcuper och nu även en avblåst Kick On Cup kan TG&IF bara se framåt och hoppas att 2022 blir mer normalt på alla sätt, inklusive vad gäller cuparrangemangen.

– Vi tar nya tag till nästa år. Det är åtta månader till Giffcupen som ska spelas helgerna före och efter påsk. Vi planerar för fullt för den och har redan 80 lag anmälda. Sen kanske vi även kör Kick On Cup nästa höst, vi får se, säger Thomas Beldt.

Själv har Beldt sin uppfattning klar om vad som krävs för att tillvaron ska kunna återgå till mer normala förhållanden, både för samhället i allmänhet och för fotbollsklubbarna.

– Jag hoppas verkligen att alla som kan och ska ta vaccin gör det. Att människor förstår att det krävs vaccinering för att pandemin ska försvinna, säger Thomas Beldt.