Antalet smittade sjunker – här är senaste utvecklingen

Vecka 38 konstaterades 787 nya fall i hela regionen, det är en minskning med 45 procent jämfört med veckan dessförinnan.

Men minskningen gäller inte bara Västra Götalandsregionen i stort, utan återspeglas även i kommunerna i tidningens bevakningsområden.

Minskningen syns inte minst i Skövde, som går från 55 fall vecka 36, 38 fall vecka 37 – för att sedan mer än halveras, med blott 14 fall under vecka 38. Totalt har 5 857 fall av viruset kunnat konstateras i kommunen sedan pandemin började.

Även Skara såg en märkbar skillnad och minskning under den gångna veckan jämfört med de föregående veckorna. Från 54 fall under vecka 36 minskade antalet till 31 fall under vecka 37.

I facit för vecka 38 har antalet nya fall minskat med nästan två tredjedelar – till blott 12 fall som registrerades i kommunen under veckan. Det innebär att man nu registrerat totalt 1 747 fall i Skara kommun sedan pandemins start.

Vara följer grannkommunens exempel och minskar från 26 fall under vecka 37, till blott 10 fall under vecka 38. Minskningen till trots passerar Vara kommun en mörk målstolpe under den gångna veckan – som sista kommun i tidningens bevakningsområde har nu även Vara passerat 1 000 registrerade fall sedan pandemins start.

Efter vecka 38 har det i Vara kommun nu registrerats 1 006 fall av covid-19.

Även i Götene kommun minskade antalet nya fall synbart under vecka 38 jämfört med de föregående två veckorna, då antalet nya fall har legat strax under 30 fall per vecka. Vecka 38 upptäcktes blott nio fall, vilket gör att kommunen landar på 1 146 fall totalt.

Falköping har den senaste månaden legat på en jämn nivå, med runt 15 nya fall per vecka. Under vecka 38 upptäcktes 13 nya fall i kommunen, vilket är två färre än föregående vecka. Totalt har 3 231 fall upptäckts i kommunen sedan pandemins start.

Tidaholm ser som enda kommun i tidningens bevakningsområde en ökning under den gångna veckan – men den är ytterst blygsam. Där kommunen tidigare veckor registrerat mellan noll till tre fall, kunde man under vecka 38 konstatera fem nya fall av smittan. Totalt har 1 044 coronafall registrerats i kommunen.

Dessvärre har antalet personer som behöver vård för smittan ökat något på Skaraborgs Sjukhus. Jämfört med för tio dagar sedan, då fyra personer vårdades på sjukhuset för smittan, vårdas det i nuläget sju. Men liksom för tio dagar sedan är det fortfarande blott en person som är i så pass allvarligt tillstånd att denne vårdas inne på intensivvårdsavdelningen.

Liksom tidigare veckor är det fortfarande flest ovaccinerade som i nuläget ligger inne för covid-vård.

– Det är nästan uteslutande ovaccinerade som blir allvarligt sjuka. Det är extremt tydligt och nu är det avgörande att fler vaccinerar sig, sa tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör Jan Kilhamn i en tidigare intervju.

Fakta: Antalet nya fall per kommun vecka 38 (vecka 37)

Falköping: 13 (15) Totalt: 3 231 (3 216)

Skövde: 14 (37) Totalt: 5 842 (5 816)

Skara: 12 (31) Totalt: 1 747 (1 733)

Vara: 10 (26) Totalt: 1 006 (995)

Götene: 9 (28) Totalt: 1 146 (1 137)

Tidaholm: 5 (3) Totalt: 1 044 (1 038)