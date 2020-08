Att svära i åsiktskorridoren: Vad händer om vi tycker fel?

Att svära i kyrkan kan vara det farligaste som finns. Inte bokstavligen naturligtvis. Men där ”kyrkan” är ett sammanhang där konsensus råder och där alternativa åsikter inte tillåts. Där alla vet vad som är sant och icke-sant. Vad man får säga och inte. När någon bryter normen kommer avståndstaganden och fördömanden. Backar inte personen från sin alternativa åsikt väntar omedelbar uteslutning ur gemenskapen.

En som har svurit i den kyrka som är den svenska kulturvänsterns, är Aftonbladets förra kulturchef, socialisten Åsa Linderborg. I boken ”Ett år med tretton månader” som är dagbok från hösten 2017 till hösten 2018, berättar hon om bokmässan i Göteborg 2017. Åsa Linderborg som under flera år levt under polisskydd efter dödshot från högerextremister, söker upp tidningen Nya Tiders bokbord utan att hitta det. Varför letar hon? Åsa Linderborg minns hur hon året dessförinnan skakade hand med en journalist på den till SD närstående tidningen. En handling som en ren säkerhetsåtgärd: ”Det är svårt att skada någon som man en gång tagit i hand”. Åsa Linderborg menar att det var just i detta ögonblick som kulturvänstern började röra sig bort från henne. Åsa Linderborg hade mött ”fascisterna” med en respekt de inte förtjänade och därmed legitimerat dem. Svenska högerextremer slutade att attackera Åsa Linderborg som istället blev påhoppad av kulturvänstern och de militanta men auktoritära personer som kallar sig antifascister.

Åsa Linderborg ser svagheter i upproret Metoo. En välkommen vulkan av vittnesmål om sexuella kränkningar och övergrepp glider nästan omärkligt över till ett introvert medelklassuppror vars prat om systerskap och gemenskap egentligen betyder krav på disciplin. Allt mer handlar Metoo om personlig moral. Som att de tafsande männen är äckliga för att de är gamla och fula. Kvinnor är också sexister, menar Åsa Linderborg: ”Jag har sett kvinnor kåta som katter ge manliga servitörer och bartenders de mest sexistiska kommentarer”. Feminister kritiserar maktstrukturer men har själva blivit en maktstruktur som inte går att kritisera. Tala om att svära i kyrkan.

Åsa Linderborg har genom åren blivit vän med författaren och DN-skribenten Lena Andersson. När de diskuterar har de i grunden olika ideologisk syn på samhället men förenas i kritiken av identitetspolitiken och vikten av att värna yttrandefriheten. De berikar och utmanar varandra. Lär sig båda att tänka i nya banor. En kväll hamnar Åsa Linderborg på fest med vänstermänniskor i Stockholm. Någon i sällskapet förstår att Aftonbladets kulturchef umgås med Lena Andersson. Stämningen runt bordet blir kylig. Lena Andersson är ingen kvinna man umgås med om man är en riktig socialist. Genom sin vänskap med Lena Andersson har Åsa Linderborg återigen svurit i kyrkan.

Detta är dock småpotatis jämfört med den kritikstorm som väntar Åsa Linderborg om några veckor när hennes bok och uttalanden om den har analyserats av kulturvänstern. Så här är det: I samband med att Ett år med tretton månader började lanseras, intervjuades Åsa Linderborg i Svenska Dagbladet. Där säger hon att Aftonbladet och kulturredaktionen varit med om att skapa en ”åsiktskorridor” som gör obekväma åsikter svåra att framföra och ännu svårare att ge uttryck för i media.

Erkännandet av åsiktskorridoren är nog Åsa Linderborgs värsta svordom i kyrkan. Jag kan lova att uteslutningen ur den socialistiska gemenskap hon tillhört i hela sitt liv kommer som ett brev på posten.

När det väl är ett faktum är vi många som kan känna skräcken rinna som svett längs ryggraden. Nästa gång kan det vara du eller jag som yttrar fel åsikter i fel sällskap. Då är det kört. Ensamheten blir vår enda vän. Det enda som kan skänka oss tröst är vetskapen om att ett auktoritärt tänkande står i direkt motsättning till själva livet som alltid strävar mot pluralism.

Magnus Utvik