Badbild vid Ekudden föll juryn i smaken – tävlingen in i slutskedet

Återigen har vi fått in en mängd fina sommarbilder i fototävlingen Sommarbilden. VB-redaktionen har valt ut en sjunde etappsegrare. Valet föll på Ninni Göthbergs bild i motljus på ett okänt par som badat i Vänern.

Paret Ninni Göthberg och Anders ”Honda" Henriksson reste till Mariestad en solig och fin helg i somras.

– Det var fjärde gången vi tog husvagnen och campade på Ekuddens camping. Vi älskar det! Det är ett naturreservat och så mysigt med stora ekar och lagom långt till Mariestad.

Har du någon särskild relation till Mariestad?

– Inte alls, och det är så härligt när man upptäcker stränder i närheten. Man behöver ju inte åka till Smögen för att sola och bada.

På bilden är det okända personer som badat i Vänern.

– Jag såg först på kvällen hur fint motivet var och tänkte att den ska jag skicka in.

Nu har vi korat sju etappsegrare - Roger Lundvold, Åsa Arnoldsson, Clas Rudmarker, Agnes Ohlsson, Lisa Åkerberg, Christina Johansson samt Ninni Göthberg.

Fram till och med den 31 augusti går det bra att skicka in bilder. Det blir således även en åttonde heatsegrare som ska koras. Därutöver utser vi ytterligare tre bilder bland alla bilder som kommit in och publicerats under sommaren till en slutlig final.

Ni kan mejla era bidrag till [email protected], med det enda kravet att bilden ska vara tagen under perioden 1 juni och 31 augusti. Man kan endast delta med en bild per omgång.

Tack för alla inskickade bidrag!