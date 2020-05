Rolf Asplund, Falköping

I kretsen av de närmaste har begravningsgudstjänst ägt rum i Uppståndelsens kapell för Rolf Asplund, Falköping Som inledningsmusik spelade kyrkomusiker Ulric Rudebrant "Våren" av E Grieg på orgel. Gemensamt sjöngs psalmerna 251 "Var jag går i skogar berg och dalar" samt 190 "Bred dina vida vingar". Präst var Sandra Flensén som i sitt griftetal utgick från PS. 8: 4-10 ”När jag ser din himmel, som dina fingrar format, månen och stjärnorna du fäste där, vad är då en människa att du tänker på henne, en dödlig att du tar dej an honom? Du gjorde honom nästan till en gud, med ära och härlighet krönte du honom. Du lät honom härska över dina verk, allt lade du under hans fötter: får, oxar, all boskap, och markens vilda djur, himlens fåglar och havets fiskar, allt som vandrar havets stigar. Herre, vår härskare, väldigt är ditt namn över hela jorden.” Till tonerna av Gabriellas sång togs avsked vid urnan av de närmaste. Före avslutande klockringning spelades Strövtåg i Hembygden. Rolfs minne har hedrats med en vacker blomstergärd samt minnesgåvor till Operation Smile bland annat från kollegor på gamla miljökontoret Falköping. Gravsättning kommer att ske i minneslunden på S:t Sigfrids kyrkogård.