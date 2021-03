Stödet baseras främst på hur stor förlust som föreningen har gjort i förhållande till sin omsättning. Uteblivna intäkter och kostnader för evenemang som föreningen inte kommer undan under 1 oktober– 31 december 2020. De som drabbats värst får mest stöd, skriver Riksidrottsförbundet på sin hemsida.

Sammanlagt den här gången fördelas 130 miljoner kronor fördelas till 2 000 idrottsföreningar och 31 förbund. Strax över 40 procent av det totala ansökta beloppet har kunnat delas ut.

Stödet till föreningarna börjar betalas ut måndag den 1 mars och Riksidrottsförbundet, som har i uppdrag att fördela fördela det kompensationsstöd som regeringen har beslutat om till idrotten för 2020, räknar med att samtliga föreningar ska ha fått sitt stöd under vecka 9.

Den klubb i Västra Götaland sm får mest pengar är IFK Skövde HK, 854 000 kronor. Det är den fjärde största summan i hela landet för det den här perioden. Mycket med anledning av att Skadevi Cup fick ställas in. Allra mest får Storvreta Innebandyklubb i form av 2 988 000 kronor. Uppsalaklubben kunde inte genomföra Storvretacupen som lockar mer än 800 lag.

– Även om det känns bra att vi nu kan kompensera idrottsföreningarna till en del för uteblivna intäkter under slutet av 2020 är jag orolig. Inga föreningar har kompenserats fullt ut under 2020 och pandemin pågår. Just nu har vi inga mer löften om ytterligare stöd från regeringen från 1 mars och framåt. Som företrädare för landets största folkrörelse är det anmärkningsvärt inte minst när det samtidigt förlängs stöd inom andra områden – men inte idrotten. Våra engagerade ledare runt om i Sverige måste kunna känna att deras insatser värderas högre och att de kan lita på att föreningen även framåt kommer att kompenseras för att klara att överleva, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet, på RF:s hemsida.

”Summerat för hela 2020 har 5 300 unika föreningar ansökt om 3 miljarder kronor i kompensationsstöd utan att kostnader för personal eller uteblivna sponsor- och mediaintäkter har räknats med. Det är långt mer än de 1,5 miljarder kronor som Riksidrottsförbundet har haft möjlighet att fördela”, skriver RF i ett uttalande.

FAKTA: Så mycket får föreningarna

Falköping:

FAIK friidrott- och tyngslyftningsförening: 28 000

FAIK handboll: 41 000

FAIK orientering: 20 000

FAIK skidor: 21 000

Falköpings KIK: 64 000

Falköpings simsällskap: 23 000

Falköpings skyttegille: 4 000

Falköpings tennisklubb: 5 000

Floby VK: Ej beviljat stöd

HV-Dans: 17 000

IFK Falköping BTK: 17 000

IFK Falköping FF: 53 000

IFK Falköping ishockeyklubb: 38 000

Kinnarp-Slutarps IF: 5 000

Stenstorps IF: 9 000

Tomtens IF: 15 000

Valtorps IF: 26 000

Vartofta SK: Ej beviljat stöd

Götene:

Dansklubben Stop and Go: 61 000

Kinnekulle badmintonklubb: 3 000

Källby IF: 10 000

Team Kinnekulle handikappbowlingklubb: 10 000

Skara:

Skara HF: 13 000

Skara HK: Handläggning pågår

Skara IK: 110 000

Skara TK: 3 000

Skövde:

Coloseum Fightcenter: 12 000

Grevagårdens ryttarförening: 75 000

IFK Skövde friidrott: 8 000

IFK Skövde HK: 854 000

IFK Värsås: 5 000

S:t Helena basket: Ej beviljat stöd

Skultorps ryttarsällskap: 75 000

Skövde AIK: 9 000

Skövde atlet- och brottarklubb: Ej beviljat stöd

Skövde GK: 12 000

Skövde IK: 77 000

Skövde judoklubb: 5 000

Skövde konståkningsklubb: 29 000

Skövde KIK: 23 000

Skövde motorklubb: 4 000

Skövde simsällskap: 5 000

Skövde tennisförening: 14 000

Våmbs IF: 11 000

Candanza dansförening: 57 000

Tidaholm:

IFK Tidaholm: 13 000

Marbdals bowlingsällskap: 6 000

Tidaholm SOK Sisu: 4 000

Ekedalens SK: 21 000

Folkabo IK: 25 000

Fröjereds IF: 43 000

Tidaholms HF: 43 000

Tidaholms MK: 30 000

Vara:

Vara hästsportklubb: 7 000

Vara IBK: Ej beviljat stöd

Vara SK: 43 000

JK10: 18 000

Levene/Skogslunds IF: 7 000

Arentorp Helås FK: 40 000

SE MER: Här är hela listan med kompensationsstöd (extern länk)