Bildextra: Kronprinsessparets besök - från känslofyllt möte på sjukhuset till åktur med tandemcykel

Kronprinsessparet fick en guidad tur inne på gymnasiesärskolans lokaler, de fick bland annat träffa E klassen på det individuella programmet. En av skolans elever och personal guidade kronprinsessan Victoria och prins Daniel.

Eleverna i E klassen gjorde stora ögon när kungligheterna plötsligt klev in i deras klassrum där en lektion i Grej of the day just pågick.

Kronprinsessan fick bland annat veta vad ordet glass kommer ifrån och vad det betyder, att det står för det franska ordet för is. Något som Måns visste och berättade för Victoria.

Senast hertiginnan och hertigen av Västergötland gemensamt besökte länet var i samband med Alingsås 400-årsjubileum i september 2019. Under pandemin har planerade länsbesök fått skjutas på framtiden och kronprinsessparet har istället haft många digitala möten.

Enligt hovet har ambitionen länge varit att ta upp besöken för att skaffa sig en bild av hur pandemin slagit och vad den lett till.

Nu är det återupptaget och besöket i Västra Götalands län genomfördes i Skövde under onsdagen.

Under dagen mötte kronprinsessan och prins Daniel företrädare för Skaraborgs sjukhus om den aktuella smittspridningen och pandemiarbetet, på gymnasiesärskolan på Kavelbro blev det samtal med elever och pedagoger. Lunchen intogs hos föreningen Ätbart, som informerade om sin verksamhet, de delar ut matkassar till behövande genom Pingstförsamlingen.

På eftermiddagen blev det slutligen besök på Göteborgsoperan om hur kulturlivet i länet påverkats av pandemin och besök på Assar Industrial Innovation Arena, en del av Skövde Science Park.

Men kanske var det besöket på Kavelbro som kronprinsessparet uppskattade allra mest. Ett är säkert, Kim Jansson, elev på skolan, kommer aldrig att glömma den här dagen.

Hon tog mod till sig och frågade prins Daniel om han inte ville cykla med henne och Daniel tackade ja.

Kim sade åt prinsen att ta på sig hjälmen för det skulle bli åka av.

Det blev en snabb tur på skolgården i en specialbyggd tandemcykel och efteråt fick prinsen hjälpa Kim av med hennes hjälm. Det är inte alla som fått assistans av en prins.

När Daniel tackat för åkturen sprang Kim iväg:

— Jag gjorde det. Jag gjorde det!

Hon fick många high five av både lärare och personal. Och applåder.

Själv intygade hon att det inte alls varit nervöst.

— Det var kul, säger Kim Jansson.