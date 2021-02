Bildspel: Ingen is på Vättern – men vackra isformationen längs stranden

Det har varit rejält kallt under en längre period och isen har lagt sig på sjöarna på Hökensås. Det finns även rapporter om att is bildas i havsbanden.

Det berättas om fina turer med långfärdsskridskor vid Hindens rev i Vänern. Under förra veckan började det bildas is på Vättern men när vi tog en närmare titt under måndagen så låg Vättern öppen. Däremot flöt det isflak i Brandstorps småbåtshamn och längs strandbrinken hade den bildas vackra isskulpturer och formationer.

Vivi-Anne Magnusson-Götberg bor i Grönestad i Brandstorp och har varit bosatt utmed Vättern under hela sitt liv. Hon kan berätta att det är sällan som isen lägger sig helt.

– Förra veckan var det frusen snö och enstaka flak på vattenytan men det var flera år sedan sist som det var tjock is. Vi var i Baskarp i helgen och då var det otroligt vackert utmed sjön.