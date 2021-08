Bildspel: Kräftans dag och Kräftivalen en dag för alla - vi blickar tillbaka

Mjärdar som fastnat i Tidan och behövts fiskas upp, blöta kläder efter att ha trillat i under kräftfisket och stora vinster i form av gigantiska godispåsar efter att ha fått en kräfta markerad med ett nummer. Men också skönhetstävlingar i form av 'Miss Kräfta' som snart döptes om till 'Kräftdrottningen' och akvarietävlingar där årligen den kluriga frågan ställs:

— Vad väger ett tjog kräftor?

Kräftans dag har alltid haft något för alla, både barn och vuxna och det är säkerligen ett tungt besked för många kräftsugna att det populära evenemanget för andra året i rad fick ställas in på grund av covid.

De flesta tidaholmarna har något speciellt minne som de bär med sig från uppväxten med den festliga traditionen som under generationer har levt kvar i staden och infaller första eller andra fredagen i augusti.

Tidigt på morgonen placerar sig både stadsbor, men också besökare, utmed ån för att få sig vad de tror kan vara den kräfta, ursäkta, bästa platsen för året och brukar vara en upplevelse som uppskattas minst lika mycket av de stora som de små. Entusiasterna tältar givetvis under natten för att säkerställa att få sin favoritplats.

Men hur länge har egentligen evenemanget som fått hit både stora artister som Petter, Linda Bengtzing och Linnea Henriksson pågått? För att få svaret på den frågan kontaktade redaktionen Lions som har varit behjälplig och lånat ut ett sammanställt material där historien finns nedskriven.

– Det har alltid varit en stor familjefest och det kommer alltid hemvändare tillbaka för att gå på Kräftans dag. Det har vi märkt av väldigt mycket nu, många har ringt till Turistbyrån och frågat om det blir någon Kräftans dag under 2021, vilket det tyvärr inte blir. Det brukar även komma väldigt många vuxna som inte har några barn som själva, men som fiskat som barn och även många utflyttade, berättar Lars Andersson, nuvarande president för Lions i Tidaholm.

Vi får gå tillbaka ända till 1950-talet då traditionen påbörjades. Då fick barnen fiska fritt i Tidan på kräftfiskepremiären, som kunde infalla på olika veckodagar. Men det kom inte utan sina missöden. När kräftpesten i Tidan kom på 1970-talet låg fisket nere ett par år, flodkräftan överlevde inte, men det gjorde däremot traditionen som räddades av att man 1984 planterade in signalkräftor i ån på intiativ av Lions, som året därefter gjorde en nypremiär av Kräftans dag i den form som vi idag känner till den.

Men ett tag där kändes det hopplöst. I spalten Go' morron i Västgöta-Bladet under torsdagen den 9 augusti 1984 kunde man bland annat läsa meningarna:

Idag är det fritt fram för alla tidaholmarna att inmundiga de läckra kräftdjuren. Ja, fisket påbörjades redan klockan 17 på onsdagen så de som har tillgång till egna kräftvatten kunde "tjuvstarta" redan i går kväll. De är numera tämligen lätt räknade i våra trakter, även om de finns lokala kräftstammar på en del håll, som ännu inte slagits ut av pesten.

Det är dock ingen överdrift att påstå att kräfttraditionen är djupt rotad hos tidaholmarna. Minnet av forna tiders kräftpremiärer, som bjöd fest med mycket folk i rörelse och förväntan i luften, har inte förbleknat helt, även om de flesta inser det är tider som sannolikt aldrig kommer igen.

Men Lions fick snurr på fiskeriet igen 1985 tillsammans med den framlidne Christer "Kräftkungen" Adamsson som jobbade som fritidsintendent i Tidaholms kommun och efter sin pension fortsatte sitt engagemang för kräftfiske i Lions.

Under premiären kunde man bland annat läsa att flera tusen var i rörelse under eftermiddagen och tidningens utsände talade med en av besökarna som var med under fiskekvällen för 36 år sedan, som hade varit med om mycket under sina yngre dar som kräftfiskare, dock utan koppling till evenemanget i sig.

– Oj, vad jag har metat mycket i mina yngre dar. En gång vid tjuvfiske blev vi beskjutna. Det var faktiskt otäckt. Och vid ett annat tillfälle, det var vid Torestorp, måste jag ligga i vattnet kanske en halvtimme med endast näsan över vattenytan för att göra mig osynlig, när ägaren kom.

En annan man sade så här.

– Det största och flesta kräftorna fanns i Ösan nere i Vreten. Vi fiskade mycket på den tiden, ty det var trots ett pris på endast 1:50 per tjog en god inkomst. Vi var ju arbetslösa på 1930-talet. Och det drev oss till och med att tjuvfiska. En gång jagades vi av poliser med hund och greps. De lade beslag på hela fångsten och våra redskap. Men de var ändå snälla: vi fick behålla våra cyklar så vi kom hem.

Och tacksamma är vi för Lions och kommunens initiativ som fick liv i fisketraditionen igen! För vad vore Tidaholm egentligen utan den stora folkfesten där det skapas både gemenskap, glädje och underhållning?

Vi har samlat ihop många glädjande ögonblick från hur det såg ut förr, från gamla negativfilm. Kanske är du en av dem som har fastnat på bild?