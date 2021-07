Bildspel: Ljuvliga sommardagar i Gamla Köpstad - var du med på kollo?

Om nu tankarna hinner gå till livet hemmavid när man är på semester på Tidaholms heliga semestermark. Inte tänker man på mor och far när man under flera dagar har möjlighet att njuta av solsken, bada och fiska på kustens pärla tillsammans med både nya och gamla vänner. Trots att föräldrarna sitter hemma, oroliga, inför barnets första semesterresa alldeles ensam under ett av årets skönaste sommarmånader.

Under juni 1993 var det under tillfället 28 stycken barn med åldern 11-12 år som fick samsas med åtta ledare i nio dagar. Några av bilderna är från det specifika tillfället, andra från 1980-tal. Så här lät det då:

– Tidigare varade kollot kanske tre eller fyra veckor. Nio dagar tror jag är lagom. Vi hinner inte tröttna på på varandra, hemlängtan hinner inte sätta in och vi kan hitta på nya saker att göra hela tiden, berättade Gerd Friberg, som kallade sig själv "Kommandoran".

Och visst hittades det på nya saker - barnen var allt kreativa. Kul hade de också, med upptåg som hände långt efter läggdags.

– Jo, på kvällen, efter klockan 22.00, när vi egentligen måste vara i säng smyger vi upp ibland. En gång hade vi tandkrämstävling, fnissar några tjejer.

En tandkrämstävling är inte så avancerat som man kan tro. Det gick ut på att man testade varandras tandkräm och betygsatte vilken av dem som hade godast smak.

Men även andra tävlingar inträffade också på sommarkollot.

– Vi har haft modelltävling också (efter läggdags), där vi gick i bikini, berättar tjejerna.

Killarnas var istället av det mer handfasta slaget. De smög upp för att spela spel och äta godis. Men ledarna hade minsann koll på vad som hände efter sängtid.

– Tro nu inte att vi känner till deras smyg efter klockan 22.00. Ibland säger vi till dem, men lite hemligheter måste de få ha, lugnade Gerd Friberg.

Finns du med på bild? Kanske var du en av de som provade tandkräm i tandkrämstävlingen? Fick du en rejäl solbränna som du minns än idag eller fångade du kanske en stor fisk? Kolla in vårt stora bildspel!