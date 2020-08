Bion tillbaka på Saga – här är filmerna som visas: ”Vi öppnar med försiktighet”

Många instämmer säkert i att film bör ses på bio på en stor vit duk men riktigt bra surroundljud.

Coronapandemin har effektivt satt stopp för en skön filmsommar. Filmbolagen tvärnitade med filmsläppen när de insåg omfattningen av smittan och planerade premiären har senarelagts. Som till exempel senaste Bond-filmen som inte har premiär förrän i november.

Biograferna har varit stängda men nu öppnar de alltså igen. Nypremiären på Saga i Tidaholm blir den 29-30 augusti.

Det blir dubbel filmvisning - en för de unga och en för vuxna.

Berts dagbok visas först under lördagen och söndagen.

Det är Bert Ljungs och hans kompisar Åkes och Lill-Eriks första dag på högstadiet. På skolan är Yoghurt-Leila den stora stjärnan. Hon går i nian, är reklammodell, cool och precis alla beundrar henne. Så fort Bert får syn på Leila faller han pladask. Men hur ska han få henne att lägga märke till honom, han går ju bara i sjuan?! Kanske kan Amira, ny i Berts klass och lillasyster till Leila, vara till hjälp?

Snart tar en pirrig historia fart genom en pinsam skoltemadag, rawfoodbollar, ett oförutsett toalettbesök och inte minst – två hemliga dagböcker.

I den senare föreställning visas Tenet - spionage på hög internationell nivå. Christopher Nolans "Tenet" är en actionfilm som tar sitt avstamp i den internationella spionvärlden.

I en skuggvärld av spionage på hög internationell nivå är ordet Tenet det enda redskap som huvudrollsinnehavaren John David Washington har för att rädda mänskligheten. Hans mål utvecklas under det att uppdraget utförs.

Filmvisaren Ulf Jansson vidtar alla nödvändigheter för att följa Folkhälsomyndighetens krav på att inte samla mer än 50 personer vid offentliga tillställningar.

– Saga är rymligt och vi kommer att spärra av bänkrader med plastband. Redan nu går det också att gå in på hemsidan och förboka biljetter. Vi tar in max 50 personer per föreställning.

Han tycker att det är ”gött” att det finns möjlighet att visa film igen. Även biografen i Kinna, som ingår i Nattbion HB, öppnar med samma koncept.

– Det finns ett uppdämt behov hos folk att gå på bio, det har jag märkt som jobbar i branschen. Även Svensk Bio, där jag är anställd, öppnar igen och sedan får vi se vad filmbolagen väljer att släppa. Det finns mycket färdig film som väntar på sin release.