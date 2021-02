Bois starkast i galna derbyt

Skövde kom till derbyt med en tung förlust mot Huddinge i ryggen. Glädjande nog fick laget till derbyt tillbaka en trio som varit borta ett tag. William Frödelius, Henrik Thegel, och Samuel Gustavsson var alla tillbaka mot Mariestad.

Det mesta handlade om hemmalaget i den första perioden. Mariestad fick en drömstart och tog ledningen redan efter 4 minuter. Det var en blixtsnabb omställning där Johan Frick hittade Jesper Lindén som serverade Lucas Jidenius som hittade nätet.

SIK hade väldigt få långa anfall i den första perioden och skrapade inte ihop till särskilt många heta målchanser. Istället kunde hemmalaget utöka sin ledning drygt halvvägs in i perioden. Mariestad, som haft problem i powerplay den senaste tiden, behövde inte ens 20 sekunder i spelformen för att hitta nätet. Det blev periodens sista mål.

– Vi gör ingen bra första period, och Mariestad kommer ut piggt. Samtidigt blir vi lite väl hårt straffade, jag tycker kanske inte riktigt 2-0 speglar perioden, säger Skövde IKs tränare Fredrik Ljunggren.

Den andra perioden var Skövdes, även om laget fick en mardrömsstart. Inte ens en minut hade gått när Erik Olsson sköt dit 3-0. Men efter det målet så växte SIK. Laget vann fler närkamper, fick ett par längre anfall och skapade ett tryck. När SIK för första gången i matchen fick chansen i powerplay så kom också reduceringen. Prick 10 sekunder tog det innan Henrik Thegel hade serverat David Lundmark som satte dit pucken.

Efter det hade laget flera chanser att få in ytterligare en reducering. Istället fick BoIS in 4-1 och återigen så var det Erik Olsson som hittade nätet. Men SIK fick till en blixtsnabb replik. Max Kardevall fick på ett märkligt sätt in 2-4. Trots att bägge lagen hade chanser att få in ytterligare puckar så blev det periodens sista mål.

Det blev en mardrömsstart även på den tredje perioden för SIK:s del. Lucas Jidenius fick pucken förbi Robin Wallin. Jidenius var tillsammans med Erik Olsson Bois bästa spelare i matchen.

SIK gav sig dock inte och bjöds in i matchen efter att hemmalaget började dra på sig ett par onödiga utvisningar. Efter att radat upp chanser i de första numerära överlägena så fick man till sist in en puck i det tredje (i spel mot 5-3). Det var Oscar Forsmark som styrde in Adam Thilanders skott. I det efterföljande 5 mot 4-spelet fick Jonathan Ström också in 4-5 och plötsligt var det match igen.

När Erik Olsson satte dit sitt tredje mål för kvällen, i öppen bur med mindre än 1 minut kvar att spela så trodde nog de flesta att matchen var avgjord. Men SIK fick makalöst nog in ytterligare en puck, och var nära att också få in en kvittering, i matchens sista sekvens, men den pucken letade sig förbi målet och matchen slutade 6-5 till Mariestad.

– Vi släpper in på tok för många billiga mål idag, och det straffar sig naturligtvis, samtidigt är jag väldigt stolt över att killarna inte ger upp och fortsätter att kämpa trots att vi är uträknade flera gånger i matchen, säger Fredrik Ljunggren.

Nästa match för Skövdes del spelar på söndag. Då står Mörrum för motståndet.

Matchfakta:

Mariestad Bois - Skövde IK 6-5 (2-0, 2-2,2-3)

Allettan Södra

Första perioden: 1-0 3.37 Lucas Jidenius (Jesper Lindén, Johan Frick) 2-0 13.29 Simon Ericsson (Douglas Lögdal, Joonas Alanne)

Andra perioden: 3-0 0.53 Erik Olsson (Douglas Lögdal, Tobias Björklund) 3-1 5.02 David Lundmark (Henrik Thegel, Anton Lundmark) 4-1 13.24 Erik Olsson (Lucas Jidenius) 4-2 Max Kardevall (Alexander Ternblad, Erik Möller)

Tredje perioden: 5-2 0.37 Lucas Jidenius (Jesper Lindén) 5-3 10.37 Oscar Forsmark (Adam Thilander, Henrik Thegel) 5-4 12.05 Jonathan Ström (Adam Thilander, Dennis Santesson) 6-4 19.10 Erik Olsson 6-5 19.45 Jonathan Ström (Dennis Santesson, Tom Olsson)